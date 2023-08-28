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Киев пытается оправдаться перед Западом за неудачи на поле боя

22:20
  • понедельник
  • 28 августа 2023

В Европе могут нарастить производство оружия для Украины

Французские чиновники обеспокоены возможным переизбранием Дональда Трампа американским президентом. Их тревожит то, что новый хозяин Белого дома сократит поддержку Киева. Как пишет The Wall Street Journal, европейцам тогда придется нарастить производство оружия для Украины. О таком сценарии Париж предупредил своих союзников в Старом свете. Уже поставленное киевскому режиму оружие не сильно помогает ему на поле боя. Украинские военные ловко придумывают оправдания такому развитию событий.

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Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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