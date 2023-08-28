Аэропорт Варшавы эвакуировали из-за гранаты

Предмет, похожий на гранату, обнаружили в багаже гражданина ЮАР

Эвакуация была объявлена в варшавском аэропорту имени Шопена. В багаже одного из пассажиров сотрудник службы безопасности обнаружил предмет, похожий на гранату.

Как сообщили в пресс-службе пограничной стражи Польши, пограничники задержали гражданина ЮАР, который хотел вылететь в Дубай. В его ручной клади во время проверки обнаружили четыре патрона.

Пограничники решили обыскать зарегистрированный багаж. Офицеры обнаружили в нем предмет, похожий на гранату. После этого из аэропорта было эвакуировано 400 человек, а все подозрительные предметы изъяли пиротехники. Гражданина ЮАР задержали, передает РИА Новости.

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