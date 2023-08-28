В США допустили ввод американских войск на Украину

Что-то пошло не так, как планировали в Вашингтоне

Стратеги в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. Однако на Украине все пошло не так, как ожидалось - сейчас российская армия больше и сильнее, чем когда-либо, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Офицер считает, что США могут ввести свои войска на Украину после краха, который потерпят ВСУ. Однако Вашингтон не отдает отчета в реальном положении дел. Страны НАТО не обладают необходимым количеством боеприпасов для подобной операции, уверен Макгрегор.

По словам американского эксперта, хорошая новость лишь в том, что Москва не хочет дойти до польской границы. Захват территорий никогда не был в планах российского руководства, заявил военный на своем канале на YouTube. Ранее Макгрегор также предупреждал, что Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину в обход НАТО. При этом их операция в любом случае будет расцениваться как действия военного блока.

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