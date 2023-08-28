СБУ обвинила директора ФСИН России в захвате госвласти на Украине

Возбуждено дело о насильственном изменении конституционного строя

Директора Федеральной службы исполнения наказаний России обвинили в захвате государственной власти на Украине. СБУ возбудила в отношении Аркадия Гостева уголовное дело по статье о насильственном изменении или свержении конституционного строя.

В пресс-службе СБУ уточнили, что дело возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. В случае с Гостевым это выразилось в организации работы исправительных учреждений в новых российских регионах, передает ТАСС.

В июне 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины возбудило уголовное дело в отношении Александра Дугина. Российского философа, чья дочь погибла в результате устроенного украинскими спецслужбами теракта, обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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