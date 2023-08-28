Российские истребители отогнали разведывательные дроны США от границы

Американцы пытались вести разведку у побережья Крыма

Средства контроля воздушного пространства ВКС России засекли 28 августа летательные аппараты над юго-западной частью акватории Черного моря. Объекты направлялись к российской границе.

В воздух поднялись два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО. Экипажи самолетов ВСК России определили цели как беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk".

Российские истребители пресекли возможное нарушение государственной границы и предотвратили ведение БПЛА радиотехнической разведки. Разведывательные дроны ВВС США изменили направление полета и покинули район, сообщили в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"