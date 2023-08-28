ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские истребители отогнали разведывательные дроны США от границы

20:41
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Американцы пытались вести разведку у побережья Крыма

Средства контроля воздушного пространства ВКС России засекли 28 августа летательные аппараты над юго-западной частью акватории Черного моря. Объекты направлялись к российской границе.

Румынские СМИ сообщили о рекордном числе разведчиков над Черным морем
Су-30 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США

В воздух поднялись два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО. Экипажи самолетов ВСК России определили цели как беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk".

Российские истребители пресекли возможное нарушение государственной границы и предотвратили ведение БПЛА радиотехнической разведки. Разведывательные дроны ВВС США изменили направление полета и покинули район, сообщили в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
БПЛА RQ-4 "Global Hawk"
БПЛА RQ-4 "Global Hawk"
БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper
БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.