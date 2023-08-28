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В США определили маршрут бегства Зеленского

21:12
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Он сбежит, когда российские войска нанесут сокрушительный удар ВСУ

Владимир Зеленский попытается сбежать, как только российские войска нанесут сокрушительный удар ВСУ на передовой. После разгрома своей армии президент Украины исчезнет. Он улетит и заберет с собой миллионы, которые украл, убежден бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

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Как сказал Магрегор в своем блоге в YouTube, отвратительно, что на Западе сравнивали с Черчиллем человека, который играл на рояле разными частями тела. Теперь этот человек скроется с украденными деньгами в Вильнюс, Майями или Кипр.

Полковник убежден, что Вашингтон совершил большую ошибку, убедив украинские войска начать контрнаступление. По словам Макгрегора, у ВСУ с самого начала не было шансов пробить линии российской обороны и преодолеть подготовленные минные поля.

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