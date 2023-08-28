Он сбежит, когда российские войска нанесут сокрушительный удар ВСУ

Владимир Зеленский попытается сбежать, как только российские войска нанесут сокрушительный удар ВСУ на передовой. После разгрома своей армии президент Украины исчезнет. Он улетит и заберет с собой миллионы, которые украл, убежден бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Как сказал Магрегор в своем блоге в YouTube, отвратительно, что на Западе сравнивали с Черчиллем человека, который играл на рояле разными частями тела. Теперь этот человек скроется с украденными деньгами в Вильнюс, Майями или Кипр.

Полковник убежден, что Вашингтон совершил большую ошибку, убедив украинские войска начать контрнаступление. По словам Макгрегора, у ВСУ с самого начала не было шансов пробить линии российской обороны и преодолеть подготовленные минные поля.

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