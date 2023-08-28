ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ уличила в госизмене матроса Балтфлота

21:33
  • понедельник
  • 28 августа 2023

Уголовное дело передано в суд

Военнослужащий Балтийского флота обвинен в государственной измене. Расследование завершили следователи ФСБ, обвинение предъявлено матросу в окончательной редакции, сообщили в правоохранительных органах.

Россиянин получил 12 лет колонии за госизмену в пользу Украины
В Воронежской области задержали пособников "Правого сектора" за госизмену

В государственной измене обвиняется Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота. Уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения, приводит сообщение агентство ТАСС.

В середине августа сотрудники ФСБ в Крыму задержали местного жителя. Задержанный по заданию спецслужб Украины передавал в Киев сведения о перевозке грузов в зону СВО. При обыске был найден схрон с самодельным взрывным устройством.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.