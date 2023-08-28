ФСБ уличила в госизмене матроса Балтфлота

Уголовное дело передано в суд

Военнослужащий Балтийского флота обвинен в государственной измене. Расследование завершили следователи ФСБ, обвинение предъявлено матросу в окончательной редакции, сообщили в правоохранительных органах.

В государственной измене обвиняется Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота. Уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения, приводит сообщение агентство ТАСС.

В середине августа сотрудники ФСБ в Крыму задержали местного жителя. Задержанный по заданию спецслужб Украины передавал в Киев сведения о перевозке грузов в зону СВО. При обыске был найден схрон с самодельным взрывным устройством.

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