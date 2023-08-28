Киев признал продвижение ВС России под Купянском

Глава Минобороны Украины считает, что ситуация контролируемая

Министр обороны Украины признал, что ВС России продвинулись на купянском направлении. По словам Алексея Резникова, это логичный ход российского командования – отвлечь внимание противника, чтобы ВСУ отвели отряды с юга.

Глава Минобороны добавил, что командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский одновременно держит оборону на этом направлении и контратакует на артемовском. Резников считает, что ситуация сложная, но контролируемая.

Как сообщалось ранее, ВС России расширили плацдарм вокруг Купянска. Российские военные, по данным военных корреспондентов, прорвали оборону украинских войск на нескольких участках севернее города. Американские СМИ также сообщали ранее, что Сырский хочет усилить оборону на восточном направлении под Купянском вопреки рекомендациям США, передает "Лента.ру".

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