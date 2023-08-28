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Российская ПВО пресекла попытку атаки дронов на территории РФ

22:21
  • понедельник
  • 28 августа 2023

БПЛА сбит над Белгородской областью

Пресечена очередная попытка атаки беспилотника по объектам на территории России. Дрон сбили дежурные силы ПВО, сообщили в российском Минобороны.

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
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По данным ведомства, силы противовоздушной обороны засекли беспилотный летательный аппарат самолетного типа около 21:00. Дрон сбит дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Как сообщалось ранее, российская ПВО 28 августа зафиксировала полет двух дронов-разведчиков над Черным морем. На перехват беспилотных летательных аппаратов США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk в районе Крымского полуострова были подняты два российских истребителя.

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