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Американист Васильев рассказал, кого Демпартия готовит на смену Байдену

09:09
  • вторник
  • 29 августа 2023

Рейтинги Трампа тем временем только растут

В Штатах республиканцы всерьез взялись за идею импичмента Джо Байдена - в Конгрессе начали формировать стратегию запуска расследования в рамках процедуры вотума недоверия, сообщает телеканал CNN. И это на фоне коррупционных скандалов вокруг семьи президента США. Насколько реальна такая перспектива для нынешнего главы Белого дома? Есть ли запасные варианты у демократов на грядущие выборы? Может ли стать кандидатом Мишель Обама?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Замена для Байдена в Демократической партии есть, этот человек хорошо известен. Это Роберт Кеннеди-младший. Те речи, которые он сегодня произносит, не получают широкого резонанса в основных американских СМИ. Но они разносят Байдена до основания - и его внутреннюю, и его внешнюю политику. В Демпартии Кеннеди-младший пользуется авторитетом, его слышат. А главное состоит в том, что в условиях уже начавшейся президентской гонки растут рейтинги Дональда Трампа. И все попытки демократов его остановить путем обвинений возымели прямо противоположный эффект", - указал эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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