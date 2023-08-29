Американские конгрессмены всерьез взялись за сына Байдена

По мнению республиканцев, Министерство юстиции затягивало следствие и помогало Хантеру обходить закон

Американские конгрессмены не намерены спускать на тормозах расследование в отношении сына Джо Байдена. Главы сразу трех комитетов Палаты представителей направили официальное письмо генпрокурору США, сообщает "ТВ Центр".

По мнению республиканцев, Министерство юстиции затягивало следствие и помогало Хантеру Байдену обходить закон. Так, его заранее предупреждали об обысках и допустили истечение срока давности по одному из обвинений.

Вопросы у законодателей вызывает и назначение спецпрокурора по делу лишь на пятый год расследования.

Байдена-младшего обвиняют в неуплате налогов, незаконном владении оружием. И подозревают в организации коррупционных схем с участием его отца, европейских и украинских политиков.

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