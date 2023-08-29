ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска пресекли две атаки штурмовых групп ВСУ под Артемовском

09:36
  • вторник
  • 29 августа 2023

Под Соледаром расчеты буксируемых гаубиц Д-20 уничтожили вражеский блиндаж

Украинские вооруженные формирования этой ночью выпустили три натовских снаряда по Донецку. За сутки в ДНР под ударами радикалов погибли два мирных жителя, восемь ранены, сообщает "ТВ Центр".

Били по Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Зайцеву.

Тем временем российские войска под Артемовском пресекли две атаки штурмовых групп ВСУ. Под Соледаром расчеты буксируемых гаубиц Д-20 уничтожили вражеский блиндаж с украинскими националистами. После получения координат цели от разведки артиллеристы тульского соединения ВДВ нанесли сокрушительный удар по укрепрайону противника снарядами калибра 152 миллиметра. Орудие может поражать пехоту, технику и РСЗО врага на расстоянии более 17 километров, совершая до пяти выстрелов в минуту. 

На краснолиманском направлении экипажи многоцелевых ударных вертолётов Ми-35М Центрального военного округа уничтожили опорный пункт боевиков. Летчики зашли на цель - неуправляемые ракеты поразили живую силу и технику ВСУ. Проверенная тактика - движение на малой высоте с определённой скоростью позволяет остаться незамеченным для ПВО противника. После выполнения задачи экипажи благополучно вернулись на аэродром базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.