Под Соледаром расчеты буксируемых гаубиц Д-20 уничтожили вражеский блиндаж

Украинские вооруженные формирования этой ночью выпустили три натовских снаряда по Донецку. За сутки в ДНР под ударами радикалов погибли два мирных жителя, восемь ранены, сообщает "ТВ Центр".

Били по Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Зайцеву.

Тем временем российские войска под Артемовском пресекли две атаки штурмовых групп ВСУ. Под Соледаром расчеты буксируемых гаубиц Д-20 уничтожили вражеский блиндаж с украинскими националистами. После получения координат цели от разведки артиллеристы тульского соединения ВДВ нанесли сокрушительный удар по укрепрайону противника снарядами калибра 152 миллиметра. Орудие может поражать пехоту, технику и РСЗО врага на расстоянии более 17 километров, совершая до пяти выстрелов в минуту.

На краснолиманском направлении экипажи многоцелевых ударных вертолётов Ми-35М Центрального военного округа уничтожили опорный пункт боевиков. Летчики зашли на цель - неуправляемые ракеты поразили живую силу и технику ВСУ. Проверенная тактика - движение на малой высоте с определённой скоростью позволяет остаться незамеченным для ПВО противника. После выполнения задачи экипажи благополучно вернулись на аэродром базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"