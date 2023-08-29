Минобороны представило новых героев СВО

Рядовой Алексей Михайличенко не пропустил бронегруппу противника

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военных в зоне спецоперации.

Рядовой Алексей Михайличенко не пропустил бронегруппу противника, пытавшегося прорвать нашу оборону. Точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса он уничтожил бронемашину, а вражеская пехота была рассеяна артиллерийским огнем. Тактически важный рубеж для российских подразделений удержан.

Рядовой Амир Варгасов при помощи беспилотника обнаружил приближающегося неприятеля, оперативно передал координаты целей, а затем вел корректировку ударов нашей артиллерии. Технике и живой силе радикалов был нанесен существенный урон, атака ВСУ на населенный пукт отражена.

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