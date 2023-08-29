Виртуальный Макрон сравнил Путина с плюшевым медведем

Двойник французского президента ответил на вопросы пользователей Сети

Эмманюэль Макрон целые сутки отвечает на вопросы пользователей интернета - в мире, где фейки важнее, чем реальные факты, мемы интереснее, чем реальные персонажи, живые политики кажутся уходящей натурой (говорят скучно, повторяют одни и те же лозунги). Вот и реального Макрона подменили героем, которого создал искусственный интеллект.

Более миллиона вопросов получил виртуальный Макрон за 24 часа общения в интернете. Создатель двойника французского президента Анис Айари дал установку своему персонажу – быть политкорректным, но иногда мягко конфликтовать с пользователями. Конечно, виртуальному Макрону задали вопрос – а как складываются ваши отношения в Владимиром Путиным?

"Это как дружить с плюшевым медведем, только у этого медведя есть ядерное оружие. Мы приветствуем друг друга, но сохраняем легкое недоверие", - ответил виртуальный Макрон.

Виртуализация политиков – процесс, который их сильно беспокоит. Одно дело, когда мемы работают на повышение рейтинга. Другой вопрос – виртуальный лидер уже интереснее, чем реальный человек? Вот французы задумались, а ведь Макрона вполне может заменить искусственный интеллект, который справится с обязанностями президента не хуже.

Да не только Макрона можно виртуализировать. Небольшой сенсацией для европейцев стала публикация, посвященная разговору Владимира Путина с Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном, состоявшемся в 2022 году. Европейских лидеров удивило, что Путин даже не упоминал о европейских санкциях. (

По ту сторону океана сила искусственных образов будет посильнее харизмы живых политиков. Толпа сторонников Трампа взрывается криками и аплодисментами, как только на большом экране появляется фото их кумира, сделанное в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Тюремная фотография Трампа стала самым популярным мемом последних дней.

Но если большинство действующих политиков еще можно отличить от их виртуальных копий, с Джо Байденом вопрос остается совсем неясным. Он уже совсем растворился в виртуальной реальности или все еще здесь, с нами?

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