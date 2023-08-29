На Словению обрушились мощные ливни

Наиболее пострадал город Копер

Мощные ливни снова обрушились на Словению. С начала августа она переживает сезон разрушительных наводнений.

За два часа в прибрежных районах выпала месячная норма осадков. Наиболее пострадал город Копер, где находится единственный в стране торговый порт.

Вода затопила главную площадь и центральные улицы. Нарушено автомобильное сообщение. Тысячу местных жителей пришлось эвакуировать. Один пострадал от удара молнии.

Дожди в регионе будут идти, как минимум, до четверга.

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