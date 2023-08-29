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Общий ущерб от паводков в Приморье оценивается в 7 миллиардов рублей

09:45
  • вторник
  • 29 августа 2023

Идет очередной циклон

Приморье ожидает новую волну паводков. Сегодня началась эвакуация жителей поселка Моряк-Рыболов в Ольгинском районе, передает "ТВ Центр".

Очередной циклон уже принес сильные дожди, уровни воды в реках могут подняться до двух с половиной метров. В регион направлены дополнительные силы спасателей из Хабаровска и Камчатки.

В крае идет ликвидация последствий прежнего разгула стихии. До сих пор остаются отрезанными от наземного сообщения 10 сел, подтоплены около ста домов, треть из них - многоквартирные, и более 500 придомовых участков.

По прогнозам синоптиков, новые паводки охватят большую часть территории Приморья. Общий ущерб от природных катаклизмов уже оценивается в 7 миллиардов рублей.

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