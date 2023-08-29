При этом Украина уверяет, что только обороняется

Западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", а потому согласовали киевскому режиму нанесение ударов по Крыму — такое заявление сделал в понедельник, 28 августа, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По утверждению чиновника, у Киева с Западом есть "уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму".

При этом, заверил Подоляк, "абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское", сообщает РИА Новости.

Позиция киевского режима, согласно которой Крым является украинским, а Россия его "незаконно аннексировала" и "оккупировала", подразумевает, что ВСУ могут наносить удары дальнобойными вооружениями по полуострову.

Кроме того, звучат заявления отдельных представителей киевского режима о проведении "наземной операции" в Крыму. Однако заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что это не более чем информационный вброс и бравада.

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