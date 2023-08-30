Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Ретроградная Венера во Льве рассорилась с Луной в Водолее

Овны

Вы можете блестяще справиться с каким-то делом и вызвать зависть окружающих. Не афишируйте свои успехи, если побаиваетесь такой реакции и не хотите привлекать внимание.

Тельцы

Проверьте, нет ли у вас заброшенных дел на работе, которые вы обещали завершить. Наведите порядок в этом – потом будете рады, что послушались совета звезд.

Близнецы

Прочь рассеянность! Сегодня день, когда нужно быть очень внимательными в дороге и в быту. Не торопитесь, тогда вы точно все успеете и переделывать не придется.

Раки

Пообещайте себе с утра, что будете избегать шопинга и устоите перед любыми соблазнами. Чрезмерные траты могут опустошить кошелек и поссорить с партнером.

Львы

Ретро Венера в вашем знаке сегодня рассорилась с Луной, что чревато неприятностями. Одно неосторожное слово – и вы в эпицентре разборок с любимым человеком!

Девы

День может пройти нейтрально и не затронуть струны вашей души, если не обращать внимание на некоторые вещи. Например, на сплетни, подковерную возню на работе.

Весы

Не планируйте на сегодня важные дела и физическую нагрузку. Больше отдыхайте, рисуйте, читайте или пишите заметки - это поможет быть в хорошей форме к первому сентября.

Скорпионы

Присмотритесь и прислушайтесь к тому, что происходит у вас дома. Это позволит предотвратить конфликт или бытовую неприятность типа потекшей трубы.

Стрельцы

Вы можете рассчитывать на помощь звезд, если готовы потрудиться. Беритесь за дела с серьезным настроем и не пытайтесь схитрить, тогда удача гарантирована.

Козероги

Вас спасут прошлые заслуги, накопленный опыт или полученное образование. Обращайтесь к этим соломинкам, чтобы уцелеть в бурном море сегодняшних событий.

Водолеи

Луна в вашем знаке конфликтует с Венерой во Льве, что может вас поссорить с кем-то из женщин. Также сегодня не нужно делать покупки и заниматься своей внешностью.

Рыбы

Будьте благородны: лицемерие или попытки свалить вину на других приведут к потере уважения коллег. Зато честность поможет вам сохранять спокойствие и достоинство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"