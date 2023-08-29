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Госдеп потребовал от России соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов

08:40
  • вторник
  • 29 августа 2023

Это заявление прозвучало после задержания экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке

Вашингтон считает беспочвенными обвинения в адрес бывшего сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, обвиняемого в России в шпионаже. Такое заявление в понедельник, 28 августа, сделали в Госдепартаменте США.

Ведомство заявило, что Россия обязана в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях "относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все требуемые меры для того, чтобы не допускать каких-либо посягательств на их личность, свободу или честь".

Спикер Госдепа Мэттью Миллер заявил, что американская сторона ожидает от Москвы соблюдения этих обязательств, сообщает ТАСС.

Американское внешнеполитическое ведомство выступило с таким заявлением после сообщения Федеральной службы безопасности России о задержании бывшего сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова. Он в нарушение российского законодательства собирал данные о ходе российской спецоперации на Украине, мобилизации в России, а также "о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента".

Настаивая на соблюдении прав американских граждан, Соединенные Штаты не спешат исполнять собственные обязанности в отношении российских дипломатов. В частности, членам делегации России до сих пор не выдали визы для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября.

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