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Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы

08:10
  • вторник
  • 29 августа 2023

Выполняются не только ремонтные, но и реставрационные работы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что масштабная работа по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы продолжается.

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"Завершили ремонтно-реставрационные работы в хирургическом корпусе №9, а корпус №20, в котором разместится городской урологический центр, готов на 92%. Начали работы ещё в двух корпусах - №2 и №10. Во втором будут терапевтическое, пульмонологическое и радиологическое отделения. В десятом разместится научно-академический корпус, куда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов", - написал глава города.

Как добавил Собянин, оба здания являются объектами культурного наследия, поэтому в них выполняются не только ремонтные, но и реставрационные работы. Капремонт этих корпусов планируется закончить во второй половине 2024 года.

"После комплексной модернизации в 2020-2022 годах открыли в том числе гематологический корпус, паллиативный корпус, хирургический корпус №7, центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический центр, нефрологический центр, пищеблок", - указал мэр.

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