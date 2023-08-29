Действия Запада приведут к эскалации кризиса

Некомпетентные решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приведут к "новому витку" эскалации кризиса на Украине. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французской партии Флориан Филиппо.

Французский политик напомнил, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приняла решение о предоставлении ВСУ артиллерийских снарядов на сумму свыше 1 млрд евро.

"Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!" – заявил Филиппо, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава парламентской партии подчеркнул, что такие действия американских и европейских политиков рано или поздно приведут к "новому витку" эскалации украинского кризиса. По его словам, страны "коллективного" Запада должны отказаться от поддержки киевского режима для стабилизации геополитической ситуации на территории Европы.

Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус заявил, что политический истеблишмент Украины планирует мобилизовать "все оставшиеся силы" из-за провала анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ. По мнению отставного офицера, именно оборонительный потенциал ВС России в зоне СВО поставил украинское командование в такое "тяжелое положение".

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