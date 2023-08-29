Вашингтон недооценил оборонительный потенциал Москвы

Провал наступательных действий ВСУ указывает на неудачу Запада в "уничтожении" России. Об этом в интервью Youtube-каналу Redacted заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Как отметил отставной офицер, администрация действующего президента США Джо Байдена приложила значительные усилия для эскалации украинского кризиса. По мнению Макгрегора, именно недальновидная политика американского лидера в отношении Москвы вынудила российского президента Владимира Путина начать военную спецоперацию на территории Украины.

"Когда Путин вошел на Украину, американцы пришли к ошибочному заключению, что это их возможность уничтожить Россию", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший офицер армии США подчеркнул, что страны "коллективного" Запада недооценили ВС России. По его словам, переход российских военных к стратегии "масштабной обороны" привел к "тотальному повалу" украинского контрнаступления в зоне СВО.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Польша и Литва планируют вторгнуться на территорию Западной Украины без согласия стран-участниц НАТО. По мнению отставного офицера, такие действия Варшавы и Вильнюса могут привести к "новому витку" эскалации конфликтной ситуации на Украине.

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