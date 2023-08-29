Три украинских БПЛА сбиты над российскими регионами

ВСУ пытались атаковать Тульскую и Белгородскую области

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника — два над Тульской областью и один над Белгородской областью. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что один БПЛА около 23:00 понедельника, 28 августа, пытался нанести удар по территории Белгородской области, но был сбит.

Утром вторника, 29 августа, была пресечена попытка двух БПЛА украинской армии атаковать территорию Тульской области, сообщает ТАСС.

Ранее западные СМИ писали, что украинские операторы БПЛА используют предоставляемые странами Запада разведывательные данные для нанесения атак по объектам критической инфраструктуры России. Однако, несмотря на поддержку западных стран, лишь малая часть беспилотников ВСУ достигает указанных целей.

При этом украинские чиновник утверждают, что у Киева с Западом есть "уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму".

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