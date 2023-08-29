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В Турции уточнили сроки встречи Эрдогана и Путина

09:21
  • вторник
  • 29 августа 2023

Конкретная дата пока неизвестна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре и до начала недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом во вторник, 29 августа, рассказал информированный дипломатический источник в Анкаре.

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По словам собеседника ТАСС, Эрдоган и Путин встретятся до открытия Генассамблеи, которая откроется 19 сентября — "не позже".

При этом конкретная дата переговоров двух президентов еще согласовывается, заявил источник.

Официальных данных о предстоящей встрече турецкого и российского лидеров пока мало, известно лишь, что Владимир Путин не поедет в Турцию — вероятнее всего, Эрдоган приедет в Сочи.

Источники отмечали, что предстоящие переговоры политиков прояснят перспективы реализации черноморской инициативы, при этом в отношении будущего зерновой сделки на эту встречу возлагают "очень большие надежды".

Также источники сообщали, что на повестке предстоящей встречи окажутся вопросы создания газового хаба в Турции и строительство атомной электростанции "Аккую", поскольку "Анкара придает большое значение этим проектам".

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