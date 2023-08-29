Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму "приближением Апокалипсиса"

Москва может атаковать военные объекты НАТО

Официальное согласие Запада на нанесение ВСУ ударов по территории Крыма является "поводом для войны". Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Напомним, что в ходе очередного брифинга советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об официальном согласии стран "коллективного" Запада на удары киевского режима по российским объектам, расположенным на территории полуострова Крым.

Как отметил политик, такие действия американских и европейских политиков указывают на участие Запада в противостоянии с Россией в зоне военной спецоперации. По мнению Медведева, официальное заявление советника Зеленского по этому поводу является "неопровержимым доказательством" военного вмешательства западных стран в украинский кризис.

"Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе", - написал Медведев.

При этом зампред СБ России подчеркнул, что такие высказывания отдельных представителей киевского режима могут спровоцировать Москву к нанесению "превентивного удара" по военным объектам НАТО.

"История на нашей стороне. Мы вас похороним", - заключил он, процитировав слова Никиты Хрущева.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что накануне силы противовоздушной обороны полуострова сбили два разведывательных беспилотника ВСУ. По словам главы региона, в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.

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