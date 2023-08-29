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Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

10:19
  • вторник
  • 29 августа 2023

В ходе проверки все отечественные компоненты показали стабильную работу

Российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами успешно совершил первый испытательный полет, передает "ТВ Центр".

В ходе проверки все отечественные компоненты показали стабильную работу. Лайнер провел в воздухе 54 минуты, поднялся на высоту 3 тысячи метров и развил скорость более 340 километров в час.

Экипаж протестировал ближнемагистральный самолет на устойчивость, управляемость, выполнил так называемую "посадку на облако" и уход на второй круг. На "Суперджете" установлены российские авионика, шасси, вспомогательная силовая установка и целый ряд других систем.

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