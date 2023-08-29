ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

WSJ: переговоры о гарантиях безопасности Украине затянутся до 2024 года

10:17
  • вторник
  • 29 августа 2023

Киев может не рассчитывать на быстрый результат

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года, поскольку подготовка соответствующих планов займет несколько месяцев. Об этом рассказали информированные источники.
Зеленский осудил лидера Бразилии за предложение дать России гарантии безопасности

Как пишет The Wall Street Journal, до сих пор у западных союзников Киева нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства. Переговоры с Украиной по гарантиям безопасности пока ведут США и Великобритания. Не исключено, что их примеру последует Франция.

В июле российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не против обсуждения гарантий безопасности Украине, но при условии соблюдения гарантий безопасности России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предоставят его стране гарантии безопасности по модели Израиля. По словам политика, это предполагает оказание всесторонней помощи киевскому режиму — Вашингтон в рамках таких гарантий безопасности обязуется предоставлять Киеву "многомиллиардную помощь".  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.