Киев может не рассчитывать на быстрый результат

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года, поскольку подготовка соответствующих планов займет несколько месяцев. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет The Wall Street Journal, до сих пор у западных союзников Киева нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства. Переговоры с Украиной по гарантиям безопасности пока ведут США и Великобритания. Не исключено, что их примеру последует Франция.

В июле российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва не против обсуждения гарантий безопасности Украине, но при условии соблюдения гарантий безопасности России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предоставят его стране гарантии безопасности по модели Израиля. По словам политика, это предполагает оказание всесторонней помощи киевскому режиму — Вашингтон в рамках таких гарантий безопасности обязуется предоставлять Киеву "многомиллиардную помощь".

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