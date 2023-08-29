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FT назвала новую угрозу для финансовой поддержки Киева от ЕС

09:58
  • вторник
  • 29 августа 2023

Европа не может решить собственные финансовые проблемы

Разногласия стран — членов Евросоюза по поводу увеличения в 2021-2027 годах бюджета интеграционного объединения грозят Украине ослаблением или полным прекращением финансовой поддержки. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
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По словам собеседников издания, запросы Брюсселя о дополнительном финансировании на 86 млрд евро, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении четырехлетней поддержки Украины, разделили государства — члены ЕС и обернулись призывами к сокращениям расходов, в том числе на поддержку Киева.

Тем временем президент исследовательского института "Фонд наследие" Кевин Робертс выразил мнение, что американские власти должны перестать спонсировать киевский режим из-за экономического коллапса в США. Он подчеркнул, что нестабильность геополитической ситуации в мире привела к значительному снижению экономического потенциала Соединенных Штатов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заверил, что командование ВСУ не планирует переносить зону боевых действий "вглубь" России из-за риска остаться без военной и финансовой помощи Запада.

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