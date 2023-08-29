Происходит геноцид украинского народа

Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению населения Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину", - заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что, несмотря на "тотальный провал" наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации, украинский лидер не планирует "сворачивать" мобилизационную компанию в стране. По его словам, недальновидная политика Владимира Зеленского уже привела к "массовым демонстрациям" в крупнейших городах Украины.

Он также добавил, что внутренняя политика пока еще действующего президента Украины разрушила "огромное количество" украинских семей.

"Зеленский превратил Украину в концлагерь", - заключил он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ обратилось к политическому истеблишменту Украины с просьбой усилить мобилизацию в стране. По словам украинского лидера, усиление мобилизационных мероприятий в стране последует сразу после реализации "чистки" в областных военкоматах.

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