ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве обвинили Зеленского в попытке уничтожить Украину

10:07
  • вторник
  • 29 августа 2023

Происходит геноцид украинского народа

Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению населения Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.    

"Это ошибка!": в США назвали конфликт на Украине провальной попыткой Запада уничтожить Россию
Зеленский заявил о желании командования ВСУ усилить мобилизацию

"Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину", - заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что, несмотря на "тотальный провал" наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации, украинский лидер не планирует "сворачивать" мобилизационную компанию в стране. По его словам, недальновидная политика Владимира Зеленского уже привела к "массовым демонстрациям" в крупнейших городах Украины.

Он также добавил, что внутренняя политика пока еще действующего президента Украины разрушила "огромное количество" украинских семей.    

"Зеленский превратил Украину в концлагерь", - заключил он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ обратилось к политическому истеблишменту Украины с просьбой усилить мобилизацию в стране. По словам украинского лидера, усиление мобилизационных мероприятий в стране последует сразу после реализации "чистки" в областных военкоматах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.