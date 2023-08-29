Новый циклон принес проливные дожди и ураганный ветер в Приморье

В регионе ожидают еще одну волну паводков

На Владивосток обрушились сильные дожди. Участки дорог, которые находятся в низинах, за считанные минуты превратились в глубокие лужи. Машины здесь проезжают на свой страх и риск. Не у всех обходится без потерь. Авто застревают в грязевых потоках, а пешеходы уже с трудом справляются с течением воды на тротуарах.

Тем временем город готовится к еще более серьезному ухудшению погоды. Проливные дожди будут сопровождаться ураганным ветром. Сегодня работодателям рекомендовали отпустить сотрудников пораньше, а завтра вовсе перевести на удаленный режим.

"При движении пешком будьте максимально аккуратны, потому что у нас открыты люки для быстрого ухода воды. И внимательно смотрите за детьми, потому для детей сильные потоки воды очень опасны. Наша задача как взрослых - обеспечить их безопасность", - заявил Дмитрий Свитайло, заместитель главы администрации Владивостока.

Штормовое предупреждение вновь объявлено практически во всех районах края. В Дальнереченском округе реки продолжают подниматься и вода уже подошла к жилым домам. На лодках спасатели перевозят людей, доставляют продукты и питьевую воду.

12 населенных пунктов остаются отрезанным от транспортного сообщения еще после прошлого разрушительного циклона. Спасатели везут людям хлеб, воду и медикаменты. Кроме того, жителей продолжают эвакуировать из паводкоопасных районов.

"Сегодня борт Ми-8 МЧС России доставил в отрезанные населенные пункты Милоградово и Моряк-Рыболов свыше 2 тонн гуманитарной помощи", - сообщил Кирилл Анфимов, спасатель международного класса поисково-спасательного отряда Владивостока.

Там, где вода уже ушла, комиссии оценивают ущерб. Сотни человек лишились не только бытовой техники и мебели, но и в принципе жилья. Сейчас многим ничего не остается, как жить в пунктах временного размещения. Возвращаться просто некуда. Тем временем в регион прибывают дополнительные силы МЧС - сегодня это более 50 сотрудников Амурского и Камчатского спасательных центров.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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