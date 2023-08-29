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В Приморском крае встретили членов легендарного экипажа танка Т-80 "Алеша"

11:40
  • вторник
  • 29 августа 2023

Боевая машина вернулась в пункт своей постоянной дислокации

Массированные удары по позициям украинских боевиков наносят российские войска на донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Путин принял в Кремле экипаж танка "Алеша"

Точными выстрелами из артиллерийских орудий уничтожен воинский эшелон ВСУ. Поражены вагоны с боеприпасами, вражеская бронетехника и больше 30 радикалов.

Атакуют с воздуха националистов и Ми-35 "Центральной" группировки войск. Во время очередного вылета экипажи многоцелевых ударных вертолетов выпустили ракеты по опорным пунктам боевиков. Поразив все цели, наши пилоты вернулись на аэродром базирования.

Севернее Соледара контрбатарейную борьбу ведут артиллеристы тульского соединения ВДВ. Выстрелами из гаубицы Д-20 они уничтожают вражеские укрепления, а также подавляют пехоту и бронетехнику неонацистов. 

А в Приморском крае встретили Героев России, членов легендарного экипажа танка Т-80 "Алеша". Боевая машина вернулась в пункт своей постоянной дислокации. Во время торжественного митинга танкисты возложили цветы к памятнику погибшим воинам. А также встретились со школьниками и рассказали им об СВО и подвигах наших солдат.

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