Американцы устали от украинского кризиса

Разработка гарантий безопасности Украине забуксовала на старте. Сроки их принятия сдвигаются все дальше. Если верить газете Wall Street Journal, то только переговоры завершатся не ранее 2024 года. Что уж говорить о каких-то финальных заявлениях. Пока Запад молчит, слово, как всегда, берут представители киевского режима. В отчаянной попытке доказать, что Украина, несмотря ни на что, по-прежнему в приоритете у Вашингтона и Брюсселя, советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщает: европейские партнеры посовещались и дали официальное разрешение бить по Крыму.

Киевский режим в агонии продолжает своими заявлениями закапывать себя все глубже в глазах западных партнеров. Те требуют от Киева выборов, на Банковой упираются как могут. Там опасаются, что нерешенные проблемы с коррупцией здорово подорвут рейтинг и популярность нынешней власти и президента как гаранта. Владимир Зеленский настолько вошел в роль вечного просящего, что и сейчас с протянутой рукой требует денег - мол, выборы можно будет провести только при должном финансировании. Такая наглость разозлила американских консерваторов. И вот уже победитель первых дебатов между претендентами на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами обещает в случае своей победы признать контроль России над новыми территориями.

"Хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду. С этой целью я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, Россия будет стратегически сдерживать планы Китая в Восточной Азии", - заявил он.

Республиканцы настроены решительно - промахи администрации Байдена слишком сильно бьют по имиджу гегемона. Если так пойдет и дальше, велик риск развала НАТО как альянса. Это уже мнение журналиста и телеведущего Такера Карлсона: "Послевоенный порядок разрушится. НАТО, очевидно, развалится. Как это возможно, что локомотив альянса США устраивает диверсию на главном источнике дешёвой энергии для Германии. Администрация Байдена взорвала "Северный поток". А немцы так сильно себя ненавидят, что просто промолчали. Склонили головы и такие: "Нет, мы не хотим об этом говорить". Но об этом хочу говорить я, потому что это важно! Самая крупная промышленная диверсия в истории! Самые масштабные антропогенные выбросы CO2 в истории! Но главное - это была атака на самую могущественную страну в Европе - на ФРГ. Немцы рано или поздно проснутся и скажут: "Подождите секунду, да вы просто разрушили нашу экономику!".

Тезисы нашли отклик и в народном творчестве. В Брюсселе рядом со штаб-квартирой Евросоюза - занимательная инсталляция. Активисты расклеили инструкции по превращению европейских флагов в российский.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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