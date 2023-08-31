На Ставрополье выясняют причины массовой гибели птиц

У берегов озера Маныч обнаружили сотни мертвых пернатых

Среди погибших птиц обнаружены и очень редкие, занесенные в Красную книгу. Это розовый и кудрявый пеликаны. Но больше всего найдено тушек уток - более 300. И около 150 разных видов болотно-луговой дичи. Специалисты провели несколько выездных проверок и экспертиз. Однако пока - никакой конкретики.

"Установлено, что одной из причин гибели могло послужить отравление пестицидами и агрохимикатами. Так, в 14-ти образцах уток-крякв обнаружены следы фосфида цинка и остаточное содержание фосфорорганических соединений. Вместе с тем отброшена версия по факту гибели птиц от вирусных заболеваний", - сообщил Роман Седых, государственный инспектор отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники краевого Министерства природных ресурсов утверждают: птичий грипп уже исключен из возможных причин гибели пернатых. Сейчас эксперты изучают близлежащие сельхозугодья, чтобы понять, могли ли птицы отравиться там. В прошлом году из-за использования пестицидов сильно пострадала популяция серого журавля. Однако в этом ядохимикаты местные фермеры использовали редко. Численность мышей-полевок тоже нормальная и не требует химических методов борьбы.

Погибших млекопитающих или рыб не обнаружено. Местные жители, которые и забили тревогу, рассказывают, что поначалу даже пытались спасать пернатых.

Региональное Минприроды уже обратилось в УФСБ и доложили обстановку Министерству обороны. Озеро Маныч довольно большое - вытянуто более, чем на сто километров, и находится также на территориях Калмыкии и Ростовской области. Эксперты не исключают, что там ситуация может повториться. Межведомственная комиссия со специалистами из соседних регионов уже создана.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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