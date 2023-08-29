Каждый день на счету: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Саши Ташмирзаевой

У девочки - острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 16-летней Саши Ташмирзаевой. У девочки - острый лимфобластный лейкоз. Она уже перенесла курс химиотерапии и пересадку костного мозга. Но начались осложнения. И врачи готовят ребенка к новой операции. Чтобы трансплантат прижился, необходима иммунотерапия. Стоимость препарата - почти 3,5 миллиона рублей. У мамы, которая воспитывает дочку одна, таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

На своей картине 16-летняя Саша изобразила любимых дядю с тетей, у которых так любит гостить летом. Но в этом году все каникулы она провела в больнице. Весной не успела окончить девятый класс, а осенью не сможет пойти учиться в художественный колледж, как мечтала. Все планы перечеркнула смертельная болезнь.

У Саши - острый лимфобластный лейкоз. За этот год девочка уже прошла трудный путь: химиотерапия, пересадка костного мозга. Но, к сожалению, лечение пошло не плану, начались тяжелейшие осложнения. Саша попала в реанимацию, но ее удалось спасти. И теперь - новый этап борьбы с лейкозом. Врачи сказали, что можно провести повторную трансплантацию. Шансы на выздоровление высоки. Донор - мама. Но чтобы костный мозг наконец прижился, сразу после пересадки нужна мощная иммунотерапия.

"Чтобы минимизировать риск осложнений, чтобы минимизировать риск неблагоприятного исхода, Саше требуется интенсивная комбинированная сопроводительная терапия в виде противомикробных препаратов, антибактериальных препаратов и противогрибковых", - объяснила Любовь Цветкова, врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Вот только лекарства очень дорогие: стоимость курса составляет почти 3 с половиной миллиона рублей. Для Сашиной мамы это еще один удар после известия о болезни дочери. Ведь таких денег у нее нет, где их взять - женщина не представляет. Выход только один: просить о помощи неравнодушных людей.

В палату маму не пускают - там специальный режим. Вот уже четвертый месяц каждый день она приходит постоять под больничными окнами. Вместе с гостинцами обязательно передает открытку со словами поддержки. Мать готова отдать все, лишь бы спасти дочь. Но, увы, сейчас она не в силах купить нужные лекарства.

У Саши на счету каждый день. Поэтому пересадка нужна срочно, пока девочке снова не стало хуже. И сразу после необходимо начинать ту самую иммунотерапию.

"Данную терапию нужно начать в максимально ранние сроки после трансплантации, поскольку показатели у Саши крайне низкие и риск развития инфекции очень высокий", - добавила Цветкова.

Саша очень хочет поскорее выздороветь. Выйти на улицу, увидеть родных. В больнице девочка не теряет времени даром: читает, учится и продолжает писать - у нее очень много планов на будущее.

"Как только приеду домой - заняться изготовлением украшений из эпоксидной смолы, начать готовить, очень люблю готовить, и в принципе как-то продолжать рисовать, готовиться к поступлению. Я верю, что все будет хорошо", - говорит Саша.

А еще девочка снова хочет отрастить свои роскошные волосы – они выпали после химиотерапии. И покрасить их в яркий цвет. Саша не допускает мысли, что может умереть. Она верит, что неравнодушные люди обязательно помогут ей - ведь в этом мире так много добра.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Ташмирзаевой, программа 1771

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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