Житель Калужской области задержан за подготовку теракта

Мужчина планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Калужской области, который планировал террористический акт в регионе и собирался примкнуть к украинской армии. Об этом во вторник, 29 августа, рассказали в Центре общественных связей ведомства.

Мужчина собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе запрещенной в России террористической организации "Азов".

Возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщала, что шестеро участников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержаны в Крыму. Они вербовали крымских мусульман в ряды террористической организации.

До того в Красноярском крае задержали двух человек, которые планировали подрыв базовых станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск. Они являются сторонниками признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Граждане СССР".

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