Блогеров Карпука и Наки приговорили к 11 годам колонии за фейки о ВС

Приговор вынесен заочно

Блогера Майкла Наки (признан иноагентом – прим. ред.) и основателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука (признан иноагентом – прим. ред.) заочно приговорили к 11 годам лишения свободы каждого по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

Решение вынес Басманный суд Москвы во вторник, 29 августа. Приговоры вынесены заочно, так как и Наки, и Карпук находятся за пределами России. Ранее обвинение запрашивало для блогеров по 13 лет колонии, передает ТАСС.

Уголовное дело по статье о дискредитации армии против Наки и Карпука было возбуждено в мае 2022 года. Блогеры выпускали ежедневные сводки о ходе военной операции России на Украине.

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