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Hürriyet: зерновую сделку могут возобновить по другой формуле

10:40
  • вторник
  • 29 августа 2023

Предполагается, что этот вопрос обсудят Путин и Эрдоган при встрече

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут на планирующихся переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки. Об этом во вторник, 29 августа, рассказали информированные источники.

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Как уточнили собеседники Hürriyet, над этой формулой работает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, съездивший в Киев и планирующий посетить Москву.

При этом источники утверждают, что в Киеве "не хотят возвращаться в прежнюю сделку, но не против новых договоренностей".

Источники ранее заявили, что встреча Путина и Эрдогана может состояться в сентябре и до начала недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует 19 сентября. Официального подтверждения этой информации нет, но ожидается, что зерновая сделка станет на данной встрече главной темой.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что до сих пор никаких субстантивных договоренностей по зерновой сделке достигнуто не было, хотя дискуссии продолжаются.

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