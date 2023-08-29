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По делу о загадочной смерти школьницы в Каменске-Уральском разыскивают велосипедиста

11:16
  • вторник
  • 29 августа 2023

На теле девушки нет следов насильственной смерти

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 16-летней девушки в Каменске-Уральском.

В настоящий момент следователи устанавливают всех людей, попавших на камеры видеонаблюдения. Также назначена судебная медицинская экспертиза с целью установить точную причину смерти несовершеннолетней, говорится в сообщении ведомства. 

Выпускница девятого класса пропала 8 августа после поездки в Екатеринбург, куда самостоятельно ездила поступать в педагогический колледж. Девушка вернулась в Каменск-Уральск на последней электричке. Домой она пошла пешком, но так и не дошла. На следующий день родители девушки обратились в полицию.

Тело школьницы обнаружили 10 августа в небольшом овраге примерно в километре от не работавшего в тот день кафе "Арарат", рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Перед смертью девушка опубликовала в telegram-канале пост, в котором просила не убивать ее и не насиловать.

"Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня", - приводит ее слова "Комсомольская правда".

Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Телефон погибшей пропал, канал закрыли, а всех подписчиков удалили. Telegram-канал SHOT написал, что школьница могла умереть от передозировки наркотиками.

Позднее в социальных сетях появилось видео с нарезками с камер видеонаблюдения, где хорошо видно, что в день трагедии девушку по пятам преследовал мужчина на велосипеде. Он следовал по тому же маршруту, что и девушка, поджидая ее на светофорах и подстраиваясь под ее скорость. Возле лесополосы велосипедист спешился.

В настоящий момент мужчину разыскивают. Причастен ли он к смерти девушки, пока неизвестно. СМИ пишут, что мужчина проходит по делу в качестве свидетеля.

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