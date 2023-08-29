В Британии назвали главную причину провала контрнаступления ВСУ

ВС России имеют преимущество в воздухе

Главная причина провала наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации заключается в "ударной мощи" российской авиации. Об этом в интервью новостному телеканалу TalkTV заявил военный аналитик из Великобритании Саймон Диггинс.

Как отметил аналитик, на сегодняшний день положение украинской армии находится в "неблагоприятном положении". По мнению Диггинса, в ходе контрнаступления ВСУ авиация России уничтожила большую часть "передовых" вооружений НАТО.

"У них нет превосходства в воздухе", - заявил Диггинс, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что после Первой мировой войны определяющим фактором в любом широкомасштабном конфликте является превосходство в воздушном пространстве.

"Это ключевой фактор, который играет против них", - заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ не планирует переносить зону боевых действий "вглубь" России из-за риска остаться без поддержки стран "коллективного" Запада. По его словам, несмотря на провал наступательных действий украинских военных, киевский режим готов к ведению "продолжительной войны" против России.

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