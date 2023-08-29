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В России назвали неочевидную причину падения курса рубля

11:06
  • вторник
  • 29 августа 2023

Зависшие в российской экономике рупии повлияли на ослабление национальной валюты

Одной из неожиданных причин ослабления курса национальной валюты являются "зависшие" в экономическом сегменте России индийские рупии, передает издание РБК со ссылкой на комментарий бывшего главы Минфина России Михаила Хадорнова.

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"Еще одна неочевидная причина ослабления рубля – "зависшие" рупии", - заявил Задорнов.

Как уточнил финансист, только за первые шесть месяцев текущего года отечественные компании экспортировали в Индию нефти на 30 млрд долларов. По его словам, индийская сторона выплатила эту сумму своей национальной валютой.

"Мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта", - подчеркнул он.

Бывший министр также добавил, что на сегодняшний день санкционная политика стран "коллективного" Запада не позволяет России конвертировать индийские рупии в резервные валюты.

Ранее профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что нормализация экспортных потоков позволит России стабилизировать курс национальной валюты уже к концу 2023 года. По мнению экономиста, при условии отсутствия "информационных шоков" доллар может снова вернуться к отметке в 80-90 рублей.

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