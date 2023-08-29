Глава ЦИК объяснила необходимость досрочного голосования

Его организация обходится дорого, однако это необходимо

Досрочно голосует незначительный процент избирателей и это самые дорогие голоса, но государство обязано обеспечить их конституционное право. Об этом во вторник, 29 августа, напомнила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Как подчеркнула глава ЦИК, "для нас важно, чтобы у всех, кто оказывается на судах, или в местах, отдаленных и труднодоступных, все-таки была возможность проголосовать".

Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось 20 августа в целом ряде регионов, где есть труднодоступные и отдаленные участки, а в новых регионах оно стартует 30 августа, сообщает РИА Новости.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года по всей России пройдут выборы различных уровней. В Москве будут выбирать мэра. 25 августа в столице проверяли, как работает система электронного голосования. Проголосовать онлайн на выборах мэра Москвы можно будет с 8 по 10 сентября. Принять участие мог любой москвич, у кого есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Элла Памфилова рассказала, что всего в ходе ЕДГ более 600 тысяч избирателей планируют голосовать дистанционно и более 80 тысяч — через сервис "Мобильный избиратель".

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