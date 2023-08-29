Дело блогеров Чекалиных передали центральному аппарату СКР

Обвиняемые не заплатили налоги в особо крупном размере

Дело блогеров Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в неуплате налогов и отмывании денег, передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом во вторник, 29 августа, рассказали в правоохранительных органах.

Там объяснили данное решение крупным объемом ущерба, который действия Чекалиных причинили государству, сообщает ТАСС.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Чекалиных уголовное дело о неуплате налогов на 311 млн рублей. По данным следствия, Чекалина оформила статус индивидуального предпринимателя и использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. Позже в отношении пары было возбуждено еще одно уголовное дело — о легализации (отмывании) средств в особо крупном размере.

На фоне ряда громких дел о неуплате блогерами налогов Совет Федерации порекомендовал правительству России проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете. Председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов уточнил, что речь идет в том числе о блогерской деятельности.

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