Украинские дипломаты пребывают в ярости

Представители киевского режима осудили папу римского Франциска за слова о "величии России", передает издание The Hill со ссылкой на официальные заявления украинских дипломатов.

"Не забывайте свое наследие. Вы наследники великой России, могучей и просвещенной Российской империи", - приводит издание отрывок из публичного выступления Франциска.

Как отметили авторы публикации, такие слова понтифика вызвали "сильный протест" в Киеве. Уточняется, что некоторые представители внешнеполитического ведомства Украины уже раскритиковали папу римского в своих социальных сетях.

Так, например, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в ходе очередного брифинга назвал слова папы римского Франциска о величии России "империалистической пропагандой, проплаченной Кремлем".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за оборонительного потенциала российских военных в зоне СВО. По мнению высокопоставленного дипломата, на данный военнослужащие украинской армии не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления ВС России.

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