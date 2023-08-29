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В ВСУ назвали российские авиабомбы одним из своих главных страхов

11:39
  • вторник
  • 29 августа 2023

Они способны уничтожить практически любые укрытия

Российские управляемые авиационные бомбы представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины. Об этом изданию Business Insider рассказал один из бойцов украинской армии.

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По словам собеседника издания, "корректируемые авиационные бомбы – один из наших самых больших страхов", тем более что "русские их используют масштабно".

Украинский военный высоко оценил мощность этого оружия, отметив, что оно способно уничтожить практически любое укрытие.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия в состоянии полностью обеспечивать себя всеми видами вооружений, причем в объемах, превосходящих текущие потребности российской армии.

ВСУ при этом зависят от поставок вооружений и военной техники с Запада. Соединенные Штаты намерены наращивать поставки Киеву кассетных боеприпасов. Хотя в Вашингтоне заявляют, что требуют не бить по территории России, постоянно увеличивающаяся дальность передаваемых вооружений дает ВСУ такую возможность, и контролировать это американцы не в состоянии.

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