Премьер Эстонии оказалась лично причастна к бизнесу мужа в России

В Таллине требуют отставки политика

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, уверявшая в неосведомленности о бизнесе своего мужа Арво Халлика, в 2022 году предоставила ему заем. Часть этих средств была направлена на финансирование компании Stark Warehousing, предоставлявшей складские услуги в России, пишет Eesti Päevaleht.

Как отмечает издания, несмотря на прежние заявления, Халлик до сих пор не предпринял каких-либо шагов по прекращению бизнеса с Россией, хотя его жена-политик продолжает настаивать на антироссийской политике.

Политический скандал в Эстонии разразился после того, как стало известно о деловых связях мужа Каллас с Россией. Политик уверяла, что предпринимательская деятельность супруга ее никогда не интересовала, а сама она не имеет к ней отношения.

Этого оказалось недостаточно для эстонских избирателей и политиков — в стране зазвучали требования сместить Каллас с поста главы правительства. Муж эстонского премьера пообещал разорвать все деловые связи с Россией и покинуть соответствующие должности.

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