ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Эстонии оказалась лично причастна к бизнесу мужа в России

11:57
  • вторник
  • 29 августа 2023

В Таллине требуют отставки политика

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, уверявшая в неосведомленности о бизнесе своего мужа Арво Халлика, в 2022 году предоставила ему заем. Часть этих средств была направлена на финансирование компании Stark Warehousing, предоставлявшей складские услуги в России, пишет Eesti Päevaleht.
Эстония в шоке, США на перепутье: главные политические новости пятницы

Как отмечает издания, несмотря на прежние заявления, Халлик до сих пор не предпринял каких-либо шагов по прекращению бизнеса с Россией, хотя его жена-политик продолжает настаивать на антироссийской политике.

Политический скандал в Эстонии разразился после того, как стало известно о деловых связях мужа Каллас с Россией. Политик уверяла, что предпринимательская деятельность супруга ее никогда не интересовала, а сама она не имеет к ней отношения.

Этого оказалось недостаточно для эстонских избирателей и политиков — в стране зазвучали требования сместить Каллас с поста главы правительства. Муж эстонского премьера пообещал разорвать все деловые связи с Россией и покинуть соответствующие должности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.