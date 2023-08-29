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Фургон вылетел на тротуар после столкновения с фурой на Волгоградском проспекте

11:47
  • вторник
  • 29 августа 2023

Пострадали женщина с ребенком

Женщина и ее семилетний сын пострадали в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве.

Инцидент произошел утром 29 августа. Грузовой автомобиль Renault совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter. На опубликованном в социальных сетях кадрах видно, что грузовик пытался развернуться в неположенном месте.

От удара фургон Hyundai Porter вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадавших госпитализировали, ребенок в тяжелом состоянии, сообщили в столичной прокуратуре.

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