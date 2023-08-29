Левкин рассказал об изменениях в правилах регулирования климатологических особенностей строительства

Это позволит сократить стоимость и сроки проектирования

Вступили в силу изменения в свод правил, регулирующих климатологические особенности строительства в регионах.

Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина. К своду правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология" добавили характеристики для новых территорий - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В подготовке предложений принимал участие департамент градостроительной политики. В действующем СП уточнены нормативные параметры строительной климатологии с учетом обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Левкин добавил, что эти изменения позволяют сократить стоимость и сроки проектирования и строительства, оптимизировать эксплуатационные затраты.

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