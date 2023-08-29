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Польская чиновница раскритиковала Байдена из-за украинского зерна

12:29
  • вторник
  • 29 августа 2023

Хозяин Белого дома забыл о своих обещаниях

Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден забыл о своих обещаниях по строительству на территории Польши элеваторов для хранения украинского зерна. Об этом в интервью Financial Times заявила уполномоченная правительства республики по сотрудничеству с Украиной Ядвига Эмилевич.

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"Байден публично дал обещание о строительстве элеваторов. А когда мы начали спрашивать об этом, никто в американской администрации не был готов ответить на вопрос", - заявила Эмилевич, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель правительства подчеркнула, что строительство таких сооружений на территории Польши необходимо для хранения украинского зерна. По ее словам, количество имеющихся в стране элеваторов будет недостаточно для совместного хранения сельскохозяйственных культур.

Ранее глава управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон рассматривает несколько "жизнеспособных маршрутов" для поставок украинского зерна в страны ЕС. По мнению высокопоставленного дипломата, наиболее подходящим путем являются территориальные воды Румынии и Болгарии.

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