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WSJ: главная сложность с гарантиями безопасности Киеву от США связана с выборами

12:37
  • вторник
  • 29 августа 2023

В 2024 году в Соединенных Штатах выберут президента

Соединенные Штаты испытывают трудности при выработке гарантий безопасности Украине в связи с собственной внутри политической повесткой. Об этом во вторник, 29 августа, рассказали осведомленные источники.
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Как пишет The Wall Street Journal, действующая администрация президента Джо Байдена не может гарантировать, что при смене власти в Белом доме обсуждаемые обязательства будут соблюдаться.

Пока Белый дом ищет пути закрепить обещания поддержки и обязать следующего президента международными соглашениями по Украине, хотя юридически таких возможностей у администрации Байдена нет, подчеркивает WSJ.

Ранее источники заявляли, что Киеву не стоит рассчитывать на решение вопроса с гарантиями безопасности в скорейшем будущем — процесс обсуждения затянется, вероятнее всего, до 2024 года. Это связано как с длительностью самого процесса обсуждения, так и с отсутствием консенсуса среди западных стран по формату таких гарантий.

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