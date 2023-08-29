WSJ: главная сложность с гарантиями безопасности Киеву от США связана с выборами

В 2024 году в Соединенных Штатах выберут президента

Соединенные Штаты испытывают трудности при выработке гарантий безопасности Украине в связи с собственной внутри политической повесткой. Об этом во вторник, 29 августа, рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Wall Street Journal, действующая администрация президента Джо Байдена не может гарантировать, что при смене власти в Белом доме обсуждаемые обязательства будут соблюдаться.

Пока Белый дом ищет пути закрепить обещания поддержки и обязать следующего президента международными соглашениями по Украине, хотя юридически таких возможностей у администрации Байдена нет, подчеркивает WSJ.

Ранее источники заявляли, что Киеву не стоит рассчитывать на решение вопроса с гарантиями безопасности в скорейшем будущем — процесс обсуждения затянется, вероятнее всего, до 2024 года. Это связано как с длительностью самого процесса обсуждения, так и с отсутствием консенсуса среди западных стран по формату таких гарантий.

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