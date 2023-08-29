Песков: присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусматривается

Пока неясно, когда состоятся похороны

Присутствие президента России Владимира Путина на похоронах основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина "не предусматривается". Об этом во вторник, 29 августа, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что "конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них", сообщает ТАСС.

Самолет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился на территории Тверской области. Погибли все десять человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя и главу ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. Возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее Песков отмечал, что решение относительно сроков и места похорон основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина будет зависеть, прежде всего, от его родственников. При этом тогда спикер Кремля не давал однозначного ответа на вопрос о том, планирует ли глава государства присутствовать на похоронах бизнесмена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"