ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусматривается

12:16
  • вторник
  • 29 августа 2023

Пока неясно, когда состоятся похороны

Присутствие президента России Владимира Путина на похоронах основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина "не предусматривается". Об этом во вторник, 29 августа, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что "конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них", сообщает ТАСС.

Самолет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился на территории Тверской области. Погибли все десять человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя и главу ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина. Возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее Песков отмечал, что решение относительно сроков и места похорон основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина будет зависеть, прежде всего, от его родственников. При этом тогда спикер Кремля не давал однозначного ответа на вопрос о том, планирует ли глава государства присутствовать на похоронах бизнесмена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.